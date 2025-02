DF

Jovem de 19 anos é estuprada por motorista de aplicativo ao sair de festa

Vítima chegou a desmaiar depois do episódio de violência

Uma jovem de 19 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo em Ceilândia, no Distrito Federal, na madrugada deste domingo (23). A vítima havia passado a noite de sábado em um aniversário na casa de um amigo do irmão, em Samambaia (DF). Por volta das 23h20, ela solicitou uma corrida por aplicativo para retornar para sua residência. A informação é do portal Metrópoles.>