Jovem de 25 anos é morta em ataque de pitbull no quintal de casa

Vizinhou ouviu gritos e tentou salvar mulher, sem sucesso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:35

Juliana de Oliveira
Juliana de Oliveira Crédito: Reprodução

O ataque de um pitbull terminou na morte de Juliana de Oliveira, de 25 anos, no quintal da própria casa, nesta terça-feira (23), em Campinas (SP). A jovem não resistiu aos ferimentos após ser atacada pelo animal, segundo a Polícia Militar, que confirmou a morte ainda no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, um vizinho acordou com os gritos da vítima e com o rosnado do cachorro. Ele relatou à Polícia Civil que tentou conter o ataque usando uma barra de ferro, por cima do muro, mas não conseguiu “por conta da ferocidade do animal”. Pouco depois, o marido de Juliana chegou e conseguiu afastar o pitbull, levando-o para o quintal da testemunha.

A PM informou que Juliana sofreu ferimentos graves nos braços e no abdômen. A perícia foi acionada e o corpo permaneceu no imóvel para os procedimentos legais. Ainda segundo a corporação, a filha do casal, uma bebê de oito meses, estava na residência, mas não ficou ferida.

Amigas da vítima usaram as redes sociais e entrevistas para prestar homenagens e rebater críticas direcionadas à jovem. Uma delas contou que Juliana trabalhava em uma padaria e tinha extremo cuidado com o animal. “Ela falava nesse cachorro como fosse um filho pra ela. Ela se preocupava muito justamente por ser pitbull. Estão julgando ela muito pelo local que ela morava por ser humilde, mas ela nunca maltratou o cachorro. Muito pelo contrário. Ela não tinha temperamento de ser agressiva ou sem paciência”, afirmou ao portal G1.

A mesma amiga destacou que Juliana estava totalmente dedicada à maternidade. “Ela era uma pessoa surreal, de verdade. Não porque era minha amiga. Ela amava a família dela, e a filhinha dela nem se fala. Era uma família linda, e ela sempre procurou cuidar muito bem deles”, disse.

Outra colega, que também trabalhou com Juliana em uma padaria, publicou uma despedida nas redes sociais. “Amiga, que Deus te receba de braços abertos. Eu amei conhecer você, e foi um prazer enorme. Você era muito legal, era feliz. Nossos momentos juntas naquela padaria foram bons, momentos que nunca vou esquecer. Vá com Deus”, escreveu.

O pitbull será encaminhado ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas.

