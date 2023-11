Jovem diz que encontrou fone na barriga da cachorra e vídeo viraliza

Conhecido na internet por cuidar de um casal de cabritos na roça, em Minas Gerais, Lucas Oliveira atingiu 3,2 milhões de visualizações em um vídeo em que seu fone de ouvido sem fio supostamente foi parar na barriga de sua nova cachorra, Isadora.



No vídeo, Lucas se aproxima do animal e registra o exato momento em que o fone de ouvido toca uma música via bluetooth, direto da barriguinha da cadela de raça pinscher. Com direito a continuação, ele ainda compartilhou uma “parte 2”, na qual Isadora supostamente expele o fone por meio das fezes.