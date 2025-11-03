Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem presa injustamente por seis anos morre de câncer dois meses após ser absolvida

Damaris Vitória morreu de câncer diagnosticado na prisão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:18

Damaris Vitória morreu dois meses após ser solta
Damaris Vitória morreu dois meses após ser solta Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Damaris Vitória Kremer da Rosa, de 26 anos, morreu dois meses após ser absolvida de um crime que não cometeu. A jovem, que ficou presa por seis anos, lutava contra um câncer no colo do útero diagnosticado enquanto estava encarcerada. Damaris foi sepultada na última segunda-feira (27), no Cemitério Municipal de Araranguá (SC).

Segundo registros da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, aos quais o g1 teve acesso, Damaris foi presa preventivamente em agosto de 2019, acusada de envolvimento no homicídio de Daniel Gomes Soveral, ocorrido em novembro de 2018, na cidade de Salto do Jacuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A denúncia foi apresentada à Justiça em julho de 2019.

Na época, o Ministério Público alegou que ela teria “ajustado o assassinato juntamente com os denunciados” e mantido um relacionamento com a vítima para atraí-la até o local onde o crime seria executado. A defesa de Damaris sempre negou a acusação. Segundo os advogados, ela apenas contou ao então namorado que havia sido estuprada pela vítima, e o homem, tomado pela raiva, teria cometido o assassinato por conta própria, ateando fogo no corpo de Daniel após o crime.

Damaris Vitória Kremer da Rosa

Damaris Vitória morreu dois meses após ser solta por Reprodução
Damaris Vitória morreu dois meses após ser solta por Reprodução
Damaris Vitória morreu dois meses após ser solta por Reprodução
Damaris Vitória morreu dois meses após ser solta por Reprodução
1 de 4
Damaris Vitória morreu dois meses após ser solta por Reprodução

Durante o processo, foram feitos diversos pedidos de revogação da prisão, todos negados pela Justiça com base em pareceres do Ministério Público. Mesmo relatando sangramentos e fortes dores no ventre, Damaris não teve acesso imediato a tratamento médico adequado. Em uma das decisões, o MP afirmou que a suposta fragilidade de saúde da ré se baseava em “mera suposição de doença”, e a Justiça reforçou o entendimento de que os documentos apresentados “não demonstravam patologia existente”.

Damaris passou por quatro penitenciárias diferentes — Sobradinho, Lajeado, Santa Maria e Rio Pardo — até que, em março de 2025, a prisão foi finalmente convertida em domiciliar devido ao agravamento do seu estado de saúde. Nessa ocasião, foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica.

Em abril, a Justiça autorizou que ela permanecesse na casa da mãe, em Balneário Arroio do Silva (SC), onde ficou sob cuidados familiares. Dois meses depois, em maio, o júri absolveu Damaris, reconhecendo sua inocência. No entanto, o diagnóstico avançado do câncer e os anos sem tratamento adequado foram fatais. A jovem morreu pouco tempo depois, tornando-se símbolo da falha do sistema penal e da negligência médica dentro do cárcere brasileiro.

Leia mais

Imagem - Nome da Japinha do CV não aparece em lista oficial de mortos em megaoperação

Nome da Japinha do CV não aparece em lista oficial de mortos em megaoperação

Imagem - Polícia divulga nomes de 115 suspeitos que morreram em megaoperação no Rio; veja a lista

Polícia divulga nomes de 115 suspeitos que morreram em megaoperação no Rio; veja a lista

Imagem - Serra da misericórdia era ‘trunfo’ do CV contra policiais em megaoperação

Serra da misericórdia era ‘trunfo’ do CV contra policiais em megaoperação

Tags:

Brasil Prisão Processo Julgamento

Mais recentes

Imagem - Claro é condenada a pagar R$ 20 mil a vendedora feita refém em assaltos no trabalho

Claro é condenada a pagar R$ 20 mil a vendedora feita refém em assaltos no trabalho
Imagem - Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros
Imagem - Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada