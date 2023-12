Judô paralímpico: Rebeca Silva conquista ouro no Grand Prix de Tóquio

A brasileira Rebeca Silva conquistou na última terça-feira (22) a medalha de ouro da categoria acima de 70 quilos para atletas J2 (baixa visão) do Grand Prix de Tóquio (Japão), quarta e última etapa de 2023 do Circuito Internacional promovido pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, da sigla em inglês).

Na grande decisão a atleta paulista de 22 anos derrotou a cazaque Zarina Raifova. Com a vitória Rebeca somou pontos para o ranking mundial que definirá as vagas para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França) no ano de 2024.