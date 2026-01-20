Acesse sua conta
Juiz sequestrado pode ter sido vítima de 'golpe do amor', diz polícia

Cinco suspeitos foram presos por suspeita de envolvimento no crime

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:48

Cativeiro onde juiz foi mantido refém

Após divulgar que o juiz sequestrado em São Paulo havia sido escolhido aleatoriamente pelos sequestradores, a polícia investiga se Samuel de Oliveira Magro foi vítima de 'golpe do amor'. A prática ocorre quando criminosos criam perfis falsos em aplicativos de relacionamento para enganar e roubar as vítimas. 

O juiz e auditor fiscal teria sido abordado na Avenida Rebouças, na Zona Oeste de São Paulo, como alvo de um sequestro-relâmpago. Depois, diante de novas informações, a polícia afirma ser possível que ele tenha sido alvo de 'golpe do amor', do qual já havia sido vítima em 2021. As informações foram divulgadas pelo g1 de São Paulo. 

Como medida de segurança, já que havia sido vítima anteriormente, o juiz teria combinado uma palavra-chave com o companheiro em caso de algum risco durante o encontro. Foi justamente essa palavra que salvou Samuel de Oliveira Magro, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil. 

O delegado Fábio Nelson, da Divisão Antissequestro (DAS) de São Paulo, explicou que o companheiro da vítima conseguiu fazer uma ligação para o juiz, que atendeu, provavelmente, sob ameaça, durante o sequestro. Durante a conversa, o juiz usou a palavra-chave, o que alertou sobre o perigo que ele estava correndo.

Resgate 

O juiz do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), órgão ligado à Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), foi resgatado na manhã desta terça-feira (20) . A operação resultou na prisão de cinco criminosos envolvidos no crime.

O resgate foi realizado por equipes da 2ª Delegacia Antissequestro (DAS/DOPE), com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Os suspeitos foram encaminhados para a sede da DAS, instalada no prédio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro da capital paulista.

