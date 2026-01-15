Acesse sua conta
Suspeito de sequestro em pousada é encontrado morto em delegacia na Bahia

Homem havia sido preso após render duas mulheres em Milagres; Polícia Civil investiga causas da morte ocorrida antes de audiência de custódia

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:39

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/PC-BA

Um homem, identificado como identificado como Elielson de Jesus Santos, suspeito de realizar um sequestro relâmpago contra duas mulheres em uma pousada na BR-116, no trecho que fica na cidade de em Milagres, no centro do estado, foi encontrado morto em uma das celas da Delegacia de Itaberaba. De acordo com a Polícia Civil (PC), o óbito ocorreu após a transferência do investigado, que havia sido preso em flagrante na tarde da última segunda-feira (12).

Inicialmente detido por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar, o suspeito foi conduzido à Delegacia Territorial de Milagres para a lavratura do flagrante. Após o procedimento, ele foi transferido para a unidade de Itaberaba, onde permaneceria custodiado até a audiência prevista para a terça-feira (13).

Ainda segundo a PC, o óbito foi constatado no interior da cela. O órgão informou que o corpo, que se encontrava com sinais de suicídio, passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necroscópicos.

A ocorrência que motivou a prisão de Elielson de Jesus Santos teve início por volta das 14h20, quando o homem invadiu uma pousada e rendeu duas mulheres com uma faca. Durante a ação, uma das vítimas conseguiu escapar, enquanto a outra foi solta após a intervenção das forças policiais.

