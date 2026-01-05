VIOLÊNCIA

Operação contra paredões termina com prisão após policiais serem recebidos a tiros em Salvador

Na capital, ação da PM ocorreu em Brotas e também teve apreensão de carro com som irregular

Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 08:43

Operação contra paredões Crédito: Divulgação

Uma ação da Operação Paredão, realizada pela Polícia Militar da Bahia, terminou com um homem preso em flagrante por tráfico de drogas após guarnições serem recebidas a tiros no bairro de Brotas, em Salvador. O caso ocorreu na noite de domingo (4), durante rondas na Alameda Ogunjá, área que concentra denúncias frequentes relacionadas a festas irregulares e uso de equipamentos sonoros do tipo “paredão”.

De acordo com a PM, equipes do Comando de Policiamento da Região da Capital - Atlântico (CPRC-A) entraram na localidade e foram alvo de disparos. Após incursões e abordagens, os policiais localizaram e prenderam um suspeito. Os autores dos tiros conseguiram fugir e não foram encontrados.

Com o homem detido, foram apreendidos 53 pinos de cocaína, uma porção de maconha, um aparelho celular, um relógio, dois isqueiros, duas tesouras e R$ 2.032 em dinheiro. O suspeito e todo o material foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda em Salvador, no sábado (3), outra ação da Operação Paredão resultou na remoção de um veículo equipado com som automotivo de grande potência na localidade do Barro Duro. A apreensão foi feita por guarnições do Comando Regional Atlântico em apoio à 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O automóvel foi levado para o pátio da Transalvador, conforme prevê a legislação.

As ações também alcançaram o interior do estado. No município de Santo Estêvão, equipes do Comando de Policiamento da Região Leste realizaram fiscalizações em diferentes bairros, com abordagens e notificações a veículos que utilizavam equipamentos sonoros de forma irregular.