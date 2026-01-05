Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação contra paredões termina com prisão após policiais serem recebidos a tiros em Salvador

Na capital, ação da PM ocorreu em Brotas e também teve apreensão de carro com som irregular

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 08:43

Operação contra paredões
Operação contra paredões Crédito: Divulgação

Uma ação da Operação Paredão, realizada pela Polícia Militar da Bahia, terminou com um homem preso em flagrante por tráfico de drogas após guarnições serem recebidas a tiros no bairro de Brotas, em Salvador. O caso ocorreu na noite de domingo (4), durante rondas na Alameda Ogunjá, área que concentra denúncias frequentes relacionadas a festas irregulares e uso de equipamentos sonoros do tipo “paredão”.

De acordo com a PM, equipes do Comando de Policiamento da Região da Capital - Atlântico (CPRC-A) entraram na localidade e foram alvo de disparos. Após incursões e abordagens, os policiais localizaram e prenderam um suspeito. Os autores dos tiros conseguiram fugir e não foram encontrados.

Operação combateu festas clandestinas

Operação combateu festas clandestinas por Divulgação
Operação combateu festas clandestinas por Divulgação
Operação combateu festas clandestinas por Divulgação
Operação combateu festas clandestinas por Divulgação
Operação combateu festas clandestinas por Divulgação
1 de 5
Operação combateu festas clandestinas por Divulgação

Com o homem detido, foram apreendidos 53 pinos de cocaína, uma porção de maconha, um aparelho celular, um relógio, dois isqueiros, duas tesouras e R$ 2.032 em dinheiro. O suspeito e todo o material foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda em Salvador, no sábado (3), outra ação da Operação Paredão resultou na remoção de um veículo equipado com som automotivo de grande potência na localidade do Barro Duro. A apreensão foi feita por guarnições do Comando Regional Atlântico em apoio à 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O automóvel foi levado para o pátio da Transalvador, conforme prevê a legislação.

As ações também alcançaram o interior do estado. No município de Santo Estêvão, equipes do Comando de Policiamento da Região Leste realizaram fiscalizações em diferentes bairros, com abordagens e notificações a veículos que utilizavam equipamentos sonoros de forma irregular.

Com operações simultâneas na capital e em cidades do interior, a Operação Paredão tem sido utilizada pela PM para coibir festas clandestinas, reduzir a poluição sonora e combater crimes associados, como o tráfico de drogas. As ações seguem sendo intensificadas em toda a Bahia.

Tags:

Operação Paredão

Mais recentes

Imagem - Distribuidoras na Bahia são notificadas após detecção de metanol em lotes de vodka

Distribuidoras na Bahia são notificadas após detecção de metanol em lotes de vodka
Imagem - Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem hoje (5)

Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem hoje (5)
Imagem - Policial militar é baleado em tiroteio na Mata Escura

Policial militar é baleado em tiroteio na Mata Escura

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de supermercados anuncia retorno de cobrança por sacolas plásticas em Salvador após decisão do STF
01

Rede de supermercados anuncia retorno de cobrança por sacolas plásticas em Salvador após decisão do STF

Imagem - O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)
02

O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Imagem - Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões
03

Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026