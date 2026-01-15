BAHIA

Homem é preso por estuprar adolescente de 14 anos após vítima ser atraída por uma amiga

A menina foi convidada para uma suposta confraternização de fim de ano, onde foi atacada

Nauan Sacramento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:01

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na terça-feira (14), um homem de 52 anos por estrupro de vulnerável de uma adolescente de 14 anos, na cidade de Cipó, no Norte baiano.

O crime foi registrado em dezembro de 2025, na zona rural do município. Segundo o inquérito, a vítima foi atraída por uma amiga para uma suposta confraternização de fim de ano. No local, após o consumo de bebidas alcoólicas oferecidas pela amiga, o investigado, que não teve a identidade revelada, teria se aproveitado da incapacidade de resistência da jovem para cometer o abuso sexual.