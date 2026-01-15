Homem é preso por estuprar adolescente de 14 anos após vítima ser atraída por uma amiga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:01
A Polícia Civil prendeu preventivamente, na terça-feira (14), um homem de 52 anos por estrupro de vulnerável de uma adolescente de 14 anos, na cidade de Cipó, no Norte baiano.
O crime foi registrado em dezembro de 2025, na zona rural do município. Segundo o inquérito, a vítima foi atraída por uma amiga para uma suposta confraternização de fim de ano. No local, após o consumo de bebidas alcoólicas oferecidas pela amiga, o investigado, que não teve a identidade revelada, teria se aproveitado da incapacidade de resistência da jovem para cometer o abuso sexual.
O suspeito permanece sob custódia, à disposição da Justiça. A adolescente recebeu atendimento médico imediato e será assistida pela rede psicossocial do município, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)