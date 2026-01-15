Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por estuprar adolescente de 14 anos após vítima ser atraída por uma amiga

A menina foi convidada para uma suposta confraternização de fim de ano, onde foi atacada

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:01

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na terça-feira (14), um homem de 52 anos por estrupro de vulnerável de uma adolescente de 14 anos, na cidade de Cipó, no Norte baiano.

O crime foi registrado em dezembro de 2025, na zona rural do município. Segundo o inquérito, a vítima foi atraída por uma amiga para uma suposta confraternização de fim de ano. No local, após o consumo de bebidas alcoólicas oferecidas pela amiga, o investigado, que não teve a identidade revelada, teria se aproveitado da incapacidade de resistência da jovem para cometer o abuso sexual.

O suspeito permanece sob custódia, à disposição da Justiça. A adolescente recebeu atendimento médico imediato e será assistida pela rede psicossocial do município, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Polícia Civil conclui inquérito sobre triplo homicídio de mulheres em Ilhéus

Homem finge ser policial civil para ameaçar comerciantes em cidade baiana

Comissão é formada para concurso da Polícia Civil da Bahia e edital fica mais próximo

Homem atira em policial civil, faz refém e é preso no sul da Bahia

Grupo suspeito de roubos no Rio Vermelho é alvo de operação da Polícia Civil

Tags:

Adolescente Prisão Estupro

Mais recentes

Imagem - Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo

Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo
Imagem - Após morte de PM, sete pessoas são presas durante operação na Bahia

Após morte de PM, sete pessoas são presas durante operação na Bahia
Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
01

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados
02

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados

Imagem - Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
04

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça