EM DISCURSO

Junto de Bolsonaro, prefeito de Farroupilha sugere colocar Moraes em guilhotina

Cena foi transmitida ao vivo pelo Instagram do político

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 14:57

O prefeito de Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, Fabiano Feltrin (PL), sugeriu colocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em uma guilhotina. O discurso foi proferido ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma visita à cidade nesta quinta-feira, 25.

A cena foi transmitida ao vivo pelo Instagram do político. Enquanto ele caminha junto Bolsonaro, um interlocutor diz que a única coisa que não mostrou foi a estátua em homenagem a Moraes. Rapidamente Feltrin rebate dizendo que não há isso na cidade. "A homenagem para ele eu vou mostrar qual é que é, é só botar ele aqui na guilhotina", declara movimentando o equipamento e dando risada". Clique aqui para conferir o vídeo.

Bolsonaro não se pronuncia no momento, mas é possível vê-lo colocando a mão sob o ombro do prefeito. O vídeo não ficou salvo no perfil de Feltrin, porém usuário gravaram o momento da transmissão que ganhou repercussão na internet.

No X (antigo Twitter), a deputada federal pelo Paraná e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, repudiou a ação alegando que o intuito do prefeito de Farroupilha foi buscar holofotes.

"A fala aconteceu durante um passeio da caravana bolsonarista pela serra gaúcha, em um parque temático. Ou seria caravana golpista? Esse prefeito é aquele mesmo que tentou lacrar na Internet durante o desastre do RS e tomou uma invertida do ministro Paulo Pimenta. Inacreditável! Que a Justiça bata logo na porta de sua casa", escreve.