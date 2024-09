PERNAMBUCO

Justiça mantém prisão de Deolane Bezerra em audiência de custódia

A audiência aconteceu na Central de Audiências de Custódia do Recife, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, com Deolane participando via videoconferência a partir da Colônia Penal Feminina do Recife, onde está presa. A informação é do G1PE.