CRIME

Ladrão vestido só de calcinha e moletom invade loja para furtar bebidas; veja vídeo

Caso foi registrado em São Paulo

Um suspeito de furto foi flagrado em uma situação, no mínimo, estranha durante a prática criminosa em uma loja de bebidas em São Paulo. O homem, que ainda não foi identificado, furtou itens do estabelecimento enquanto estava vestido apenas de calcinha e moletom na madrugada da última terça-feira (22). >

Nas imagens, é possível vê-lo chegar com dois sacos pretos, observando o local. Depois, ele começa a força uma chapa que separa o balcão da parte interna do bar. Após conseguir abrir o espaço, ele começa a pegar garrafas de bebida e guarda em dos sacos que levou para a cena do crime. >