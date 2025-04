PASTOR EVANGÉLICO

Líder da Assembleia de Deus entrega cargo após escândalo com vazamento de fotos íntimas

Riter de Souza teve imagens vazadas em redes sociais

Esther Morais

Publicado em 9 de abril de 2025 às 08:42

Pastor se afasta de cargo após escândalo Crédito: Reprodução / Léo Dias

O pastor Riter José Marques de Souza renunciou ao cargo nacional de quinto secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) após ser envolvido em um escândalo com o vazamento de suas fotos íntimas. >

As imagens teriam sido enviadas pelo líder religioso para uma mulher - cuja identidade não foi confirmada -, mas o conteúdo vazou e foi compartilhado em diversas redes sociais, incluindo grupos das igreja. As informações são do Fuxico Gospel. >

O cargo só seria oficializado a Riter na próxima semana, mas ele entregou a carta de renúncia de forma preventiva, devido aos rumores dos religiosos. >

No documento, ele justifica a decisão como “um gesto de responsabilidade com a igreja e com a liderança nacional” e afirma que deseja evitar que o episódio pessoal “cause embaraço à gestão da convenção geral”.>

Apesar da polêmica, o pastor segue como presidente da Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Estado do Pará (Comieadepa). Em nota, a entidade informou que o vazamento é criminoso e as imagens foram manipuladas. O texto ainda cita que o evento abalou o líder religioso e sua esposa, sem confirmar com quem o pastor trocava as imagens. >