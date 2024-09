MAIS MILIONÁRIOS

Lotofácil da Independência tem 86 ganhadores; veja resultado

Na Bahia, três apostas faturaram o prêmio principal. As três são em formato de bolão, ou seja, tem mais de um apostador e o valor a receber será dividido. Os bolões são de: Catu, com 20 jogadores, Lauro de Freitas, com 59, e Livramento de Nossa Senhora, com 30.