CONDENADO

Lula critica liberdade provisória de Daniel Alves

"Nós estamos vendo agora, sabe, o Daniel Alves pode ser libertado se pagar uma coisa. Eu aprendi lá em Pernambuco, quando eu era pequeno, Gleisi [Hoffmann], eu aprendi que as pessoas diziam ‘aqui no Nordeste, quem tem 20 contos de réis não é preso’. E a gente está vendo que essa máxima continua", disse o petista, durante a festa de 44 anos do PT, nessa quarta-feira (20).

Os advogados do jogador pediram que o brasileiro tivesse liberdade até que as contestações sobre o julgamento sejam analisadas em todas as instâncias possíveis. A liberdade provisória não significa que foi absolvido. Ele apenas terá liberdade para aguardar as análises do processo em instâncias superiores àquela em que ele foi condenado.