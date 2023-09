Lula ficou com presentes de luxo recebidos no primeiro mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve em seu acervo pessoal joias luxuosas recebidas como presentes durante o primeiro mandato, segundo o jornal Estado de são Paulo.



Em 2016, o Tribunal de Contas da União (TCU) cobrou a devolução de uma lista de presentes recebidos pelo petista. Depois, uma ação na Lava Jato cobrou outros presentes recebidos pelo presidente.



Ao TCU, Lula devolveu 453 itens avaliados em R$ 2,2 milhões, entre esculturas, quadros, tapetes, vasos e louças. Já para a Lava Jato foram devolvidos 21 bens considerados valiosos. No entanto, De acordo com registros do acervo privado do presidente, a que o Estadão teve acesso, Lula ficou com um relógio Piaget avaliado em R$ 80 mil; outro relógio Cartier Santos Dumont, feito de ouro branco 18 quilates e prata 750, avaliado em quase R$ 60 mil; um terceiro relógio suiço folheado em prata; além de um colar de ouro branco. Os dois primeiros foram presenteados pelo governo da França, em 2005.