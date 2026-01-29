BRASIL

Lula passará por cirurgia nesta sexta-feira (30)

Presidente realizou procedimentos pré-operatórios

Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:33

Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30). O procedimento foi anunciado através de um comunicado do Palácio do Planalto.

De acordo com o Planalto, o presidente realizou, na manhã desta quinta-feira (29), exames pré-operatórios para realizar o procedimento. Lula cumprirá agendas na Residência Oficial da Granja do Torto, uma casa de campo da Presidência da República, nesta quinta.

A cirurgia de catarata é um dos procedimentos oftalmológicos mais comuns para restaurar a visão em pacientes que sofrem de turvação do cristalino do olho.