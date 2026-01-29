Acesse sua conta
Lula passará por cirurgia nesta sexta-feira (30)

Presidente realizou procedimentos pré-operatórios

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:33

Lula
Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30). O procedimento foi anunciado através de um comunicado do Palácio do Planalto. 

De acordo com o Planalto, o presidente realizou, na manhã desta quinta-feira (29), exames pré-operatórios para realizar o procedimento. Lula cumprirá agendas na Residência Oficial da Granja do Torto, uma casa de campo da Presidência da República, nesta quinta. 

A cirurgia de catarata é um dos procedimentos oftalmológicos mais comuns para restaurar a visão em pacientes que sofrem de turvação do cristalino do olho.

O procedimento envolve a remoção do cristalino opaco e a substituição por uma lente intraocular artificial (LIO), restaurando a visão. 

