Lula passará por cirurgia nesta sexta-feira (30)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:33
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30). O procedimento foi anunciado através de um comunicado do Palácio do Planalto.
De acordo com o Planalto, o presidente realizou, na manhã desta quinta-feira (29), exames pré-operatórios para realizar o procedimento. Lula cumprirá agendas na Residência Oficial da Granja do Torto, uma casa de campo da Presidência da República, nesta quinta.
A cirurgia de catarata é um dos procedimentos oftalmológicos mais comuns para restaurar a visão em pacientes que sofrem de turvação do cristalino do olho.
O procedimento envolve a remoção do cristalino opaco e a substituição por uma lente intraocular artificial (LIO), restaurando a visão.