Lula reafirma compromisso por desmatamento na Floresta Amazônica zero até 2030

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou, nesta terça-feira, 8, o compromisso em zerar o desmatamento na Floresta Amazônica até 2030. Em pronunciamento na Cúpula da Amazônia, o petista afirmou que, nos sete primeiro meses do ano, os alertas de desmate caíram 42,5% no bioma.



Lula pediu aos líderes da região que se unam para assegurar a preservação do bioma. Segundo o brasileiro, o objetivo é articular uma posição conjunta para ser entregue à comunidade internacional na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP28), que acontecerá em Dubai, em outubro. "Queremos retomar a cooperação entre nossos países e superar desconfianças", disse ele, que defendeu ainda a colaboração entre as forças armadas da região.