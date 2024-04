AGENDA INTERNACIONAL

Lula se reúne com presidente da Colômbia e cumpre agendas em Bogotá nesta quarta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se reunir, nesta quarta-feira , 17, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na esteira do cumprimento de agendas no país vizinho. O encontro com o chefe do Executivo colombiano será seguido de uma assinatura de atos.