POLÍTICA

Lula tem a melhor condição para governar desde que assumi a Câmara, diz Lira

O deputado citou a aprovação da reforma tributária, no ano passado, como um exemplo da boa relação com a gestão petista

O deputado citou a aprovação da reforma tributária, no ano passado, como um exemplo da boa relação com a gestão petista, a despeito dos desacertos com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. No início do mês, Lira chamou Padilha de "desafeto pessoal" e de "incompetente". "Eu tenho erros e acertos e não tenho problema de reconhecê-los", disse o presidente da Câmara, na entrevista.

Sobre a relação com Lula, Lira afirmou que não tem do que se queixar. "Ele se preocupa com a equiparação do nível de crescimento, principalmente das camadas mais pobres." Na noite do domingo, 21, ambos se encontraram no Palácio da Alvorada.