PARANÁ

Madrasta usou brinquedos e banco para induzir criança a se afogar em máquina de lavar, diz MP

Denúncia alega que Suzana assumiu conscientemente o risco de causar a morte de Isabelly

Suzana Dazar dos Santos foi denunciada pelo Ministério Público (MP-PR) pela morte da enteada Isabelly Oliveira Assunpção, de três anos, ocorrida em maio de 2022, em Cascável (PR). O MP afirma que Suzana preparou a cena do crime, colocando brinquedos e um banco na frente de uma máquina de lavar roupas cheia de água, induzindo a criança a se afogar. As informações são do G1. >

O caso ocorreu na véspera do Dia das Mães. Isabelly, que morava com a mãe, estava passando o fim de semana com o pai, mas no momento do afogamento ele estava no trabalho. O MP alega que Suzana assumiu conscientemente o risco de causar a morte de Isabelly. A denúncia descreve quatro ações específicas: colocar o banco em frente ao eletrodoméstico e brinquedos dentro da máquina, colocar Isabelly sobre o banco para brincar, deixar a criança sozinha e sair do local, permitindo que o afogamento acontecesse. >