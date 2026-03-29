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Mãe de Isabella Nardoni posta vídeo no dia em que morte da filha completa 18 anos: 'História rompida'

A veredadora Ana Carolina Oliveira publicou nas redes sociais um desabafo sobre a tragédia, ocorrida em 2008

Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 13:22

Ana Carolina faz homenagem à filha Isabella Nardoni Crédito: Reprodução

A vereadora de São Paulo Ana Carolina Oliveira publicou neste domingo (29) um vídeo em homenagem à filha Isabella Nardoni, que foi morta aos 5 anos em março de 2008. No vídeo, Ana Carolina faz um desabafo e reflexões após ter a menina ter sido morta de forma trágica.

"29 de março de 2008. E se? É a pergunta que rondou a minha vida por muitos anos. E se hoje na minha casa nós fôssemos em cinco? E se a Isabela tivesse conhecido o Miguel e a Maria Fernanda? Uma história foi rompida", afirma Ana Carolina, fazendo referência aos outros dois filhos, fruto de outro casamento.

"Esse foi o dia mais difícil da minha vida. Mas uma história que não acabou ali. Uma história que vai muito além da partida de uma criança. Hoje eu entendo e consigo ver que ela deixou um legado. Que a Isabela deixou algo muito maior", ressaltou.

Isabella Nardoni 1 de 10

Isabella Nardoni foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela do sexto andar de um apartamento na Zona Norte da capital paulista. A polícia concluiu que a madrasta de Isabella, Anna Carolina Jatobá, esganou e asfixiou a enteada. Depois, o marido dela e pai da criança, Alexandre Nardoni, cortou a rede de proteção da janela e jogou o corpo da filha. Ambos foram condenados pelos crimes.

Ana Carolina, que foi eleita vereadora em 2024, também afirma que o caso de Isabella se transformou em uma luta e propósito. "Ali não se foi só uma história. E ali também não podia parar. Neste momento, talvez eu não entendesse, mas depois de anos essa história continuaria transformada e que hoje dá visibilidade a tantas crianças".

