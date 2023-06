Mãe e filha descobrem câncer com intervalo de 20 dias

Mãe e filha foram diagnosticadas com câncer em um intervalo de 20 dias, em Juruá, no Acre.



A mãe, de 37 anos, descobriu um câncer de mama em março e, no mesmo mês, a filha de 18 anos descobriu um tumor raro entre os pulmões.



A fonoaudióloga Heliana Barbary descobriu seu tumor após notar um inchaço nas mamas, que foi confirmado com exames de imagem. O estágio já é o 3, em metástase.



Já Emanuely começou a passar mal com tosse constante e febre. Com raios-x, o tumor de massa densa no mediastino foi identificado como linfoma de Hodgkin,