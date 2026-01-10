Acesse sua conta
Mãe é presa após espancar filha de 11 anos por usar celular enquanto lavava louça

Polícia agora investiga se maus tratos são frequentes na família

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 14:15

Violência infantil
Violência infantil Crédito: Shutterstock

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante, na última quinta-feira (8), uma mulher de 27 anos suspeita de cometer maus-tratos contra a própria filha, de 11 anos, em Ceilândia. A criança apresentava diversas marcas de agressão espalhadas pelo corpo. As informações são do G1.

De acordo com a PCDF, a violência teria ocorrido porque a menina mexeu no celular enquanto lavava a louça. O caso está sob responsabilidade da 19ª Delegacia de Polícia, que apura as circunstâncias e o histórico de agressões dentro da residência.

A mulher é mãe de três crianças - duas com 11 e 5 anos e um bebê de oito meses. Segundo relatos, ela já havia sido alvo de denúncias anônimas e de vizinhos em outras ocasiões, motivadas por episódios recorrentes de espancamentos. Moradores relataram que era comum ouvir choros e gritos de socorro vindos da casa.

Na quinta-feira, diante de mais uma situação de violência, vizinhos acionaram a polícia. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a menina de 11 anos com sinais evidentes de agressões. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames confirmaram os maus-tratos.

A suspeita foi autuada em flagrante com base na Lei Henry Borel, que trata de crimes de violência contra crianças e adolescentes. A legislação prevê pena de 2 a 5 anos de prisão, sem possibilidade de fiança.

Após a prisão, os três filhos ficaram sob a guarda do pai. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso.

