Mãe é presa após espancar filha de 11 anos por usar celular enquanto lavava louça

Polícia agora investiga se maus tratos são frequentes na família

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 14:15

Violência infantil Crédito: Shutterstock

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante, na última quinta-feira (8), uma mulher de 27 anos suspeita de cometer maus-tratos contra a própria filha, de 11 anos, em Ceilândia. A criança apresentava diversas marcas de agressão espalhadas pelo corpo. As informações são do G1.

De acordo com a PCDF, a violência teria ocorrido porque a menina mexeu no celular enquanto lavava a louça. O caso está sob responsabilidade da 19ª Delegacia de Polícia, que apura as circunstâncias e o histórico de agressões dentro da residência.

A mulher é mãe de três crianças - duas com 11 e 5 anos e um bebê de oito meses. Segundo relatos, ela já havia sido alvo de denúncias anônimas e de vizinhos em outras ocasiões, motivadas por episódios recorrentes de espancamentos. Moradores relataram que era comum ouvir choros e gritos de socorro vindos da casa.

Na quinta-feira, diante de mais uma situação de violência, vizinhos acionaram a polícia. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a menina de 11 anos com sinais evidentes de agressões. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames confirmaram os maus-tratos.

A suspeita foi autuada em flagrante com base na Lei Henry Borel, que trata de crimes de violência contra crianças e adolescentes. A legislação prevê pena de 2 a 5 anos de prisão, sem possibilidade de fiança.