Mãe é presa após matar filha de 10 meses com chumbinho e esconder corpo no freezer

Uma mulher de 27 anos foi presa após matar a filha, uma bebê de 10 meses, e esconder o corpo no freezer de casa, em Recife, capital de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a mulher confessou o crime e disse que usou chumbinho para matar a vítima. Ela foi presa na quarta-feira (22). As informações são do g1 Pernambuco.