CRUELDADE

Homem que envenenou chupeta e tentou matar o filho de dois meses é preso em Camaçari

Um homem suspeito de tentar matar o filho de dois meses foi preso em Barra de Pojuca, em Camaçari, na quinta-feira (11), por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações da Polícia Civil apontaram que o pai envenenou com chumbinho a chupeta do bebê por não aceitar a paternidade da criança, que foi socorrida e medicada a tempo. O crime ocorreu em outubro de 2010.