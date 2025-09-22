POLÍTICA

Mais de 80% das publicações nas redes sociais são contrárias à PEC da Blindagem, aponta pesquisa

Proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:10

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem em Salvador e outras capitais Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Quaest e divulgada no último sábado (20), indicou que a maior parte das publicações sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 3/2021, conhecida como 'PEC da Blindagem', é contrária ao projeto. Cerca de 83% de todas as menções ao termo não são favoráveis à aprovação da PEC.



De um universo de 2,3 milhões de publicações feitas desde que a 'PEC da Blindagem' foi pauta na Câmara de Deputados, apenas 17% delas são favoráveis à medida, segundo informações do jornal Estadão.

Cerca de 28% dos posts analisados pela pesquisa citam as manifestações contra a PEC ocorridas neste domingo (21). Em Salvador, manifestantes foram às ruas em atos que também tiveram críticas também à proposta de anistia aos condenados no 8 de Janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O protesto aconteceu no Cristo da Barra e teve as presenças da cantora Daniela Mercury e dos atores Wagner Moura e Nanda Costa. No Rio de Janeiro, o ato contou com apresentações de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (16), com folga - 353 votos no primeiro turno e 344 no segundo, quando o mínimo exigido era 308 - e agora segue para análise no Senado, onde enfrenta maior resistência e risco de ser barrada.