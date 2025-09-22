Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:41
Manifestantes foram às ruas de Salvador e outras capitais do Brasil, no último domingo (21), para protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, além do projeto que anistia aos condenados no 8 de Janeiro. Os atos também tiveram a participação de vários atores e cantores, como Letícia Colin, Claudia Abreu e Eduardo Moscovis, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, no Rio de Janeiro, e Daniela Mercury, Wagner Moura e Nanda Costa em Salvador.
Veja as fotos:
Famosos em manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia