POLÍTICA

Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos

Atores como Letícia Colin, Claudia Abreu e Eduardo Moscovis participaram de atos em Salvador e outras capitais

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:41

Famosos em atos pelo Brasil Crédito: Reprodução

Manifestantes foram às ruas de Salvador e outras capitais do Brasil, no último domingo (21), para protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, além do projeto que anistia aos condenados no 8 de Janeiro. Os atos também tiveram a participação de vários atores e cantores, como Letícia Colin, Claudia Abreu e Eduardo Moscovis, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, no Rio de Janeiro, e Daniela Mercury, Wagner Moura e Nanda Costa em Salvador.

Veja as fotos: