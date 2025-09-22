Acesse sua conta
Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos

Atores como Letícia Colin, Claudia Abreu e Eduardo Moscovis participaram de atos em Salvador e outras capitais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:41

Famosos em atos pelo Brasil
Famosos em atos pelo Brasil Crédito: Reprodução

Manifestantes foram às ruas de Salvador e outras capitais do Brasil, no último domingo (21), para protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, além do projeto que anistia aos condenados no 8 de Janeiro. Os atos também tiveram a participação de vários atores e cantores, como Letícia Colin, Claudia Abreu e Eduardo Moscovis, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, no Rio de Janeiro, e Daniela Mercury, Wagner Moura e Nanda Costa em Salvador.

Veja as fotos:

Famosos em manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia

Eduardo Moscovis, Jeniffer Nascimento, Claudia Abreu, Sergio Guizé e Luis Miranda no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bianca Bin em São Paulo por Reprodução/Instagram
Mateus Solano por Reprodução
Bianca Bin em São Paulo por Reprodução/Instagram
Letícia Colin por Reprodução
Djavan e Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
Djavan e Caetano Veloso por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil e Chico Buarque por Reprodução/Instagram
Paulinho da Viola, Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil no Rio de Janeiro por Michele Gomes/Reprodução/Instagram
Chico César cantou em Brasília por Reprodução/Instagram
Jotapê registrou a manifestação em São Paulo por Reprodução/Instagram
Fernanda Takai, da Banda Pato Fu, em Minas Gerais por Reprodução/Instagram
Marco Nanini em Belém por Reprodução/Instagram
Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Baco Exu do Blues e Lan Lanh por Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Lan Lanh, Nanda Costa, Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Reprodução/Instagram
