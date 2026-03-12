Malha fina do IR: veja sete erros que colocam o contribuinte em risco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 12 de março de 2026 às 11:13
Todos os anos, inúmeros contribuintes caem na chamada “malha fina” da Receita Federal diante de inconsistências na declaração do Imposto de Renda. Em 2025, cerca de 3,97 milhões de declarações, entregues no período de 17 de março a 23 de setembro de 2025, ficaram retidas, segundo a própria Receita Federal. Esse número corresponde a 8,7% das declarações enviadas.
Na grande maioria dos casos, ocorre por erros simples, omissões ou divergências de informações. De acordo com Flávio Augusto Sampaio Menezes, contador e gerente de controladoria da Multimarcas Consórcios, “muitas vezes o contribuinte acredita que pequenos valores não farão a diferença, mas o sistema da Receita é totalmente automatizado e cruza dados em tempo real. Organização e conferência minuciosa das informações são fundamentais para evitar problemas futuros”.
Manter a documentação organizada, acompanhar os informes ao longo do ano e revisar cuidadosamente cada informação antes do envio são atitudes que reduzem significativamente o risco de inconsistências e garantem mais tranquilidade ao contribuinte. Como reforça Menezes, “atenção aos detalhes e planejamento ao longo do ano são as melhores estratégias para evitar problemas com o Fisco”.
Veja os principais erros: