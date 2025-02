PIAUÍ

Matriarca tinha relação amorosa com vizinha que ela matou envenenada e famílias sabiam, diz polícia

Ela matou a amante para tentar encobrir crimes pelos quais o marido está preso

O delegado Abimael Silva explicou ao G1 que o relacionamento de Maria dos Aflitos e Maria Jocilene foi iniciado antes mesmo de Maria conhecer Francisco. O relacionamento entre as duas era discreto, mas amplamente conhecido no meio das famílias. No entanto, a morte de Jocilene não foi motivada por esse romance, mas por um plano de Maria dos Aflitos para proteger o marido. >