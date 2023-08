MC Marcinho tem 'disfunção de múltiplos órgãos', diz novo boletim

O Hospital Copa D'or divulgou, às 19h30 desta sexta-feira (25), o boletim médico de Marcio André Nepomuceno Garcia, conhecido como MC Marcinho, informando a piora nas últimas 24h. Mais cedo, após a notícia da morte do cantor circular na internet, a assessoria de imprensa do artista informou que ele segue vivo.



"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/2023, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24h. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos. Toda a equipe do Hospital Copa D’Or está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos.", diz o texto.