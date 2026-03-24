CASO BENÍCIO

Médica encomendou e pagou por vídeo adulterado para justificar erro em prescrição que matou criança, diz delegado

Defesa sustentava a versão de que a prescrição de adrenalina intravenosa teria sido resultado de uma falha no sistema do hospital

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:41

Benício Crédito: Reprodução

A médica Juliana Brasil encomendou e pagou pela adulteração de um vídeo para justificar o erro na prescrição de adrenalina durante o atendimento médico que resultou na morte do pequeno Benício Xavier, 6 anos em Manaus. Essa é a conclusão da Polícia Civil do Amazonas. A criança morreu no dia 23 de novembro, após receber adrenalina na veia durante atendimento hospitalar.

De acordo com a investigação, a via e a dosagem prescritas não eram indicadas para o quadro clínico da criança. Após a aplicação, o menino sofreu múltiplas paradas cardíacas e não resistiu. O vídeo apresentado pela defesa da médica e sustentava a versão de que a prescrição de adrenalina intravenosa teria sido resultado de uma falha no sistema do hospital, mas perícias comprovaram que o conteúdo foi manipulado.

Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia 1 de 5

Mensagens extraídas do celular da médica mostram que ela encomendou e pagou pela produção do vídeo, segundo informações obtidas com exclusividade pela Rede Amazônica. Juliana fez contatos, no dia 26 de novembro, com outros médicos e enfermeiros para montar um vídeo que mostrasse supostas falhas no sistema do Hospital Santa Júlia. A ideia era mostrar que o sistema receitava aplicação de adrenalina na veia, mesmo se o médico indicasse aplicação via oral. As informações são do G1 Amazonas.

Nas mensagens que a polícia extraiu do celular, a médica afirma que precisaria de alguém para fazer o vídeo e a edição, mas que não sabe quem poderia ajudar. "Precisava só que a pessoa fizesse o vídeo e cortasse, me ajudaria muito". Juliana acrescenta ainda que não consegue "pensar em ninguém que nesse fogo fosse capaz de fazer algo para me ajudar".

Ela também conversou com uma amiga, que seria médica. No diálogo, a amiga diz que ofereceu dinheiro para uma enfermeira fazer o vídeo. Juliana fica animada e afirma que vai procurar outras pessoas também. Em outro áudio, Juliana diz: "Amanhã vai chegar o vídeo pra mim, já alterado". Para a polícia, a tentativa de fraude processual reforça a suspeita de dolo eventual.

O delegado Marcelo Martins, do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) explicou que a linha de investigação identificou que o vídeo era fraudado. "Vídeo que foi feito pela defesa da advogada. Essa linha de investigação se confirmou, ou seja, ficou confirmada através do laudo de extração que a médica tentou pagar uma pessoa. Ficou comprovado que a médica Juliana Brasil pagou uma pessoa para que ela fizesse um vídeo alterado".

O delegado destacou que quem é inocente não tentaria adulterar nenhum vídeo e que a atitude da médica reforça a suspeita de dolo eventual. “Quem está falando a verdade entrega a verdade nua e crua. Não precisa alterar nada. Então essa palavra que ela mesma colocou, de que vai entregar o vídeo alterado, é o ponto forte".

Ele destacou ainda que alteração do vídeo é uma prova quase absoluta de que a médica agiu de má-fé durante o trâmite do inquérito para enganar o Poder Judiciário. "Ou seja, para levantar uma tese de que não tem culpa nenhuma ou, no máximo, de que teria cometido homicídio culposo”, afirmou.

Além da adulteração de provas, as investigações revelaram que Juliana Brasil negociava cosméticos por aplicativo de mensagem enquanto atendia Benício na Sala Vermelha, em estado crítico após receber a medicação. "O fato da médica estar vendendo produtos de beleza enquanto a vítima estava deitada numa maca em overdose de adrenalina, em estado crítico entre a vida e a morte, denota um evidente elemento de prova (...) Isso denota indiferença com a vida da vítima, o que configura o chamado dolo eventual, caracterizando homicídio qualificado doloso".

Em nota, a defesa de Juliana Brasil afirmou que o vídeo é íntegro e foi feito por uma pessoa de confiança em outro hospital que utiliza o mesmo sistema usado no Santa Júlia. A defesa também negou o pagamento citado pelo delegado. A médica Juliana Brasil, responsável pela prescrição, e a técnica de enfermagem Raiza Bentes, que aplicou a medicação, são as principais investigadas pela morte de Benício.

As duas suspeitas foram afastadas das atividades profissionais por decisão judicial e estão proibidas de atuar por 12 meses. Não há prisões decretadas até o momento. Em depoimento, a médica reconheceu que errou ao prescrever adrenalina por via intravenosa e afirmou que a medicação deveria ter sido administrada por outra via. Ela disse ter se surpreendido por a equipe de enfermagem não questionar a prescrição.

A defesa da médica alega que o erro ocorreu por falha no sistema de prescrição do Hospital Santa Júlia, que teria alterado automaticamente a via do medicamento durante instabilidades no dia do atendimento. Já a técnica de enfermagem afirmou que apenas seguiu a prescrição médica ao aplicar a adrenalina, sem diluição, e que informou a mãe da criança sobre o procedimento. Segundo ela, após a aplicação, Benício apresentou palidez, dor no peito e dificuldade para respirar.

A Polícia Civil já ouviu mais de 20 pessoas, incluindo os pais de Benício, as investigadas, médicos, enfermeiros e representantes do hospital. O inquérito também apura a responsabilidade do Hospital Santa Júlia quanto à estrutura, aos protocolos de segurança e a eventuais falhas no sistema de prescrição.

Entenda o caso

Benício foi levado ao Hospital Santa Júlia no dia 22 de novembro com tosse seca e suspeita de laringite. Segundo a família, ele recebeu lavagem nasal, soro, xarope e três doses de adrenalina intravenosa de 3 ml a cada 30 minutos, aplicadas por uma técnica de enfermagem.

“Meu filho nunca tinha tomado adrenalina pela veia, só por nebulização. Perguntamos, e a técnica disse que também nunca tinha aplicado desse jeito. Mas afirmou que estava na prescrição”, relatou o pai. O menino piorou rapidamente: ficou pálido, com membros arroxeados, e disse que “o coração estava queimando”.

A saturação caiu para cerca de 75%. Ele foi levado à sala vermelha e depois para a UTI por volta das 23h. Durante a intubação, sofreu as primeiras paradas cardíacas. Foram seis no total. Ele morreu às 2h55 do dia 23 de novembro. Segundo a defesa, a médica atendeu a criança por volta de 13h18. Na ocasião, ele apresentava um quadro de laringite. A profissional teria avaliado a criança, prescrito os medicamentos dexametasona, hidroxizina e adrenalina e solicitado um raio-x do tórax.

“No momento em que ela pede o exame, ele é medicado pela técnica de enfermagem. A mãe alerta sobre a forma de aplicação porque Juliana informou todos os procedimentos, inclusive que a adrenalina seria via inalatória, de 30 em 30 minutos, para aliviar os sintomas de laringite”, disse o advogado.

A defesa destaca ainda que a técnica aplicou a adrenalina na veia da criança, mesmo após a mãe questionar o método e que Juliana só soube da aplicação quando foi chamada à sala de medicação. “Ela foi informada pela técnica de que a administração havia sido feita por via endovenosa. A partir dali, Juliana atua como médica, pede apoio ao coordenador, encaminha o menino para a sala vermelha, inicia atendimentos e permanece com o paciente até ele ser levado para a UTI”.

Outros médicos assumiram o caso, mas Juliana continuou acompanhando o quadro e trocando informações com a equipe. A médica disse à defesa que o raio-x apontou pneumonia. Na UTI, Benício foi intubado por volta de 0h20, após três tentativas iniciadas por volta das 23h. O estado se agravou durante o procedimento, quando o menino vomitou e apresentou sangramento nasal. Ele sofreu seis paradas cardíacas até a constatação da morte cerebral.