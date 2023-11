Médico é condenado a mais de 9 anos de prisão após deformar rosto de pacientes

A Justiça o condenou o Wesley Murakami a 9 anos, 10 meses e 10 dias de prisão. Ele é acusado de deformar o rosto de pacientes, e a condenação foi pelo crime de lesão corporal gravíssima contra nove vítimas.



Os advogados do profissional informou, ao G1, que respeitam a decisão da Justiça, mas vai adotar medidas judiciais cabíveis ao caso. Além disso, a defesa do médico informou que Wesley vai responder o processo em liberdade.



Ao total, foram oito mulheres e um homem que sofreram com procedimento errado entre 2013 e 2017. As vítimas tiveram quadros depressivos, questões físicas atingidas, além do psicológico abalado.