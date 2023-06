Médico é sequestrado e extorquido após marcar encontro por aplicativo em SP

Um homem de 36 anos foi sequestrado e mantido em cativeiro por cerca de 24 horas enquanto era extorquido por uma mulher, de 48 anos, que conheceu em um aplicativo de relacionamento e mais dois homens, de 54 e 24 anos. O resgate aconteceu na noite de segunda-feira, dia 26.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima havia marcado um encontro presencial com a mulher e, ao chegar no local combinado, foi abordada pelos autores do crime. Eles estavam em um Pálio, carro da marca Fiat, e levaram o homem até um cativeiro na Rua Manuel Nascimento Pinto, no bairro Brasilândia, na zona norte de São Paulo, onde supostamente reside a mulher.