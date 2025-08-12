COBRANÇA INDEVIDA

Médico que cobrava de pacientes para 'furar a fila' do SUS é condenado a pagar mais de R$ 160 mil

Além de ter que restituir valores os pacientes e pagar multa, houve perda da função pública do médico e descredenciamento junto ao SUS

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 07:53

Médico cobrava de pacientes para 'furar a fila' do SUS Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Um médico ortopedista vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) que recebeu valores indevidos de pacientes para a realização de procedimentos cirúrgicos foi condenado por improbidade administrativa e terá que pagar mais de R$ 160 mil entre restituição dos valores a pacientes e multa. A condenação ocorreu a partir de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, através da 1ª Vara da Fazenda Pública de Toledo

A sentença de condenação pelo ato que resultou em enriquecimento ilícito do médico determinou a restituição de R$ 53.786,82, cobrados indevidamente dos pacientes, a perda da função pública do médico, seu descredenciamento junto ao SUS, a suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, o pagamento de multa civil no valor de R$ 107.573,64 e a proibição de contratar com o poder público.

Apuração da 4ª Promotoria de Justiça de Toledo demonstrou que, em troca de “furar a fila” de pacientes do SUS, antecipando cirurgias ortopédicas, ele solicitava e recebia, em seu consultório particular, dinheiro em espécie de pacientes que aguardavam pela realização do procedimento na rede pública. As cobranças indevidas ocorreram entre os anos de 2014 e 2015.