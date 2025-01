PODE ISSO?

Mega da Virada: ganhador ainda não sacou prêmio milionário e pode perder tudo

Apostador tem até 90 dias para resgatar R$ 2 milhões

Esther Morais

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 10:16

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Vinte e três dias após o sorteio da Mega da Virada, cujo prêmio foi o maior da história, no valor de R$ 600 milhões, um ganhador ainda não sacou o ganho milionário. O milionário misterioso é do Distrito Federal e participou de um bolão com 30 cotas, em que cada apostador tem direito a R$ 2.647.859,02. Ao todo, 29 sortudos já resgataram o valor, faltando apenas um.

A demora, no entanto, pode fazer com que ele perca o direito de resgate. A pessoa premiada tem até 90 dias para tirar o dinheiro, a contar da data do sorteio. Após esse período, o valor é direcionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As informações são da Caixa Econômica Federal.

Oito apostas acertaram a Mega. Três foram individuais e cada pessoa já fez o saque, no valor de R$ 79.435.770,67. Quanto ao bolões, houve cinco apostas vencedoras. Elas são de Curitiba (PR), Brasília (DF) - houve duas apostas vencedoras lá -, Pinhais (PR) e Osasco (SP).

Os números sorteados foram 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.

Além dos vencedores do prêmio principal, mais de duas mil apostas acertaram a quina e vão levar R$ 65.895,79 cada.

Como resgato a Mega?

De acordo com a Caixa, prêmios com valor superior a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências do banco. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Ainda segundo o banco, valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir da apresentação do vencedor em uma de suas agências.