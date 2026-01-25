Acesse sua conta
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Mais de 7 mil apostas acertaram a quadra e levaram prêmios menores

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:02

Mega-Sena Crédito: Reprodução

Ninguém levou o prêmio principal do concurso 2.964 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (24), em São Paulo. Com isso, o valor destinado à faixa principal acumulou e pode pagar R$ 92 milhões no próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 03, 09, 15, 17, 30 e 60. Apesar de não haver ganhador na sena, 121 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 22.818,11. Outras 7.163 apostas fizeram a quadra e garantiram prêmios individuais de R$ 635,36.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcada para terça-feira (27), quando os apostadores voltam a concorrer ao prêmio acumulado. Para participar, o jogador deve marcar de seis a 20 números no volante, entre os 60 disponíveis. 

Também é possível optar pela “Surpresinha”, quando o sistema escolhe as dezenas, ou pela “Teimosinha”, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Confira os dias e horários dos sorteios da loteria

Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
1 de 3
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Valores acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento com CPF e do comprovante original da aposta premiada.

Quando o valor ultrapassa R$ 10 mil, o pagamento é feito em até dois dias úteis após a solicitação na agência. Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

