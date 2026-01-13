Mega-Sena: sorteio desta terça-feira (13) tem prêmio de R$ 20 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:43
O concurso 2.959 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado às 21h desta terça-feira (13), em São Paulo (SP). No último sorteio, realizado no sábado (10), nenhuma aposta acertou os seis números, o que fez o prêmio acumular.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Apesar disso, cinco apostas feitas na Bahia foram premiadas com a quina no concurso 2.958. Os valores individuais chegaram a R$ 17.964,04, a depender da quantidade de números apostados.
As apostas vencedoras foram registradas nas seguintes cidades:
Macarani – aposta simples com seis números: R$ 8.982,02
Salvador – aposta simples com seis números (Internet Banking Caixa): R$ 8.982,02
Salvador – aposta simples com sete números (Mega Chance Loterias): R$ 17.964,04
Santa Cruz Cabrália – aposta simples com seis números: R$ 8.982,02
Santo Antônio de Jesus – aposta simples com sete números: R$ 17.964,04
A Mega-Sena premia quem acerta os seis números sorteados, mas também paga prêmios para apostas que acertam quatro (quadra) ou cinco dezenas (quina), entre os 60 números disponíveis no volante.
O jogador pode marcar de seis a 20 números, deixar que o sistema escolha as dezenas (Surpresinha) e ainda concorrer com a mesma aposta por dois, três, quatro, seis, oito, nove ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. Ela pode ser feita online ou em uma casa lotérica.
Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do recibo original da aposta.
Quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil são liberadas em até dois dias úteis após a solicitação na agência.
Para apostas feitas pelo site ou aplicativo Loterias Caixa, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44 podem ser recebidos em lotéricas, agências da Caixa ou transferidos para o Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).