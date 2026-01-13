SAIBA COMO APOSTAR

Mega-Sena: sorteio desta terça-feira (13) tem prêmio de R$ 20 milhões

Aposta mínima, de seis números, custa R$ 6

Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:43

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2.959 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado às 21h desta terça-feira (13), em São Paulo (SP). No último sorteio, realizado no sábado (10), nenhuma aposta acertou os seis números, o que fez o prêmio acumular.

Apesar disso, cinco apostas feitas na Bahia foram premiadas com a quina no concurso 2.958. Os valores individuais chegaram a R$ 17.964,04, a depender da quantidade de números apostados.

As apostas vencedoras foram registradas nas seguintes cidades:

Macarani – aposta simples com seis números: R$ 8.982,02

Salvador – aposta simples com seis números (Internet Banking Caixa): R$ 8.982,02

Salvador – aposta simples com sete números (Mega Chance Loterias): R$ 17.964,04

Santa Cruz Cabrália – aposta simples com seis números: R$ 8.982,02

Santo Antônio de Jesus – aposta simples com sete números: R$ 17.964,04

Como jogar?

A Mega-Sena premia quem acerta os seis números sorteados, mas também paga prêmios para apostas que acertam quatro (quadra) ou cinco dezenas (quina), entre os 60 números disponíveis no volante.

O jogador pode marcar de seis a 20 números, deixar que o sistema escolha as dezenas (Surpresinha) e ainda concorrer com a mesma aposta por dois, três, quatro, seis, oito, nove ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. Ela pode ser feita online ou em uma casa lotérica.

Como sacar os prêmios?

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e do recibo original da aposta.

Quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil são liberadas em até dois dias úteis após a solicitação na agência.

Para apostas feitas pelo site ou aplicativo Loterias Caixa, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44 podem ser recebidos em lotéricas, agências da Caixa ou transferidos para o Mercado Pago.