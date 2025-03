JÁ IMAGINOU?

Mega-Sena: veja quanto R$ 42 milhões rendem todo mês na poupança e no Tesouro

Prêmio será sorteado neste sábado (1º), às 20h; apostas podem ser feitas até 19h

A Mega-Sena vai sortear, neste sábado (1º), um prêmio estimado em R$ 42 milhões, no concurso 2.835. Já pensou quanto esse valor renderia por mês se fosse investido na poupança, Tesouro ou em títulos de renda fixa?>

A primeira opção tem o menor 'retorno'. Os R$ 42 milhões dariam aproximadamente R$ 239 mil mensais nesta opção, considerando que o investidor saque todo mês o rendimento obtido. O rendimento é isento de pagamento de Imposto de Renda. Os dados são do site UOL.>

No Tesouro IPCA+ com resgate em 2045, o valor seria equivalente a R$ 318 mil a cada 30 dias, descontado o Imposto de Renda. O cálculo leva em consideração o retorno dos últimos 12 meses. Atualmente, a taxa de rentabilidade é a inflação mais 7,50% ao ano.>

Ainda de acordo com os cálculos do UOL - que consultou Marcos Edison Griebeler, assessor de negócios da Sicredi Iguaçu PR/SC/SP -, o CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) renderia R$ 336 mil a cada 30 dias, também descontado o Imposto de Renda. >