CARNAVAL MOVIMENTADO

Após trio de Ivete, Marcelinho Sangalo toca percussão em show de Nattan

Filho mais velho de Veveta subiu no palco e se juntou à banda do artista cearense em camarote

O Carnaval começou agitado para Marcelo Sangalo. Pouco depois de tocar no trio elétrico sem cordas puxado pela mãe, Ivete Sangalo, no circuito Dodô , o jovem de 15 anos se apresentou com o cantor Nattan em um camarote, também na Barra-Ondina, na noite de sexta-feira (28).>

No fim do ano passado, em entrevista ao Alô Alô Bahia, o garoto contou que estava cada vez mais se dedicando à música. “Me identifico muito com o universo do trap e do funk. Passo horas e horas no estúdio estudando por conta própria, assistindo cursos online. Tive apoio de muitas pessoas também, da minha mãe, de amigos. Um deles é o DJ Glenner, lá de São Paulo, que me deu a maior força, me explicando como funcionam os programas.(…). Então, estou muito feliz, me aprimorando cada vez mais”, afirmou.>