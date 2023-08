'Mendigato' é encontrado vagando pelas ruas do Rio de Janeiro

Logo após ser preso pela polícia do Rio de Janeiro, Rafael Nunes da Silva, conhecido como 'Mendigato', foi encontrado pela equipe do jornal O Globo na cidade carioca nesta segunda-feira (21).



Em conversa com os jornalistas, Silva revelou que sente saudades da família, principalmente da mãe. Ele revelou que a matriarca da família foi a responsável por moldar seu caráter e pensar no bem da humanidade.