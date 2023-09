Menina baleada por agente da PRF morre após 9 dias internada

A menina Heloísa dos Santos Silva, 3 anos, morreu às 9h22 deste sábado (16), no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde o dia 7 de setembro depois de ter sido atingida por um tiro na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Segundo parentes da vítima, agentes da PRF abriram fogo contra o veículo da família, atingindo Heloísa na cabeça e na coluna. Além dela, estavam no carro o pai, a mãe, a irmã de 8 anos e uma tia. A menina estava internada havia dez dias em estado grave.

Na sexta-feira (8), o MPF instaurou o procedimento investigatório requisitando à Superintendência da PRF a identificação do autor ou dos autores dos disparos, o afastamento de todos os envolvidos na operação por 30 dias e o recolhimento imediato das armas utilizadas na ação para realização de perícia.

O MPF disse que vai apurar a informação recebida durante a visita de que um agente da PRF à paisana teria entrado no centro de terapia intensiva onde está a criança, sem autorização da segurança do hospital. O procurador responsável pela investigação solicitou, ainda, informação sobre eventual assistência prestada pela PRF à família nos cuidados com a menina.