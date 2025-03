TRAGÉDIA

Menina de 11 anos morre após inalar desodorante em desafio de internet

A Polícia Civil segue investigando o caso, classificado como “morte a esclarecer”

Uma tragédia chocou a cidade de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, no último domingo (9). Brenda Sophia Melo de Santana, de 11 anos, faleceu após inalar um desodorante aerosol, supostamente motivada por um desafio viral da internet. >

De acordo com familiares, a menina foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Doutor Miguel Arraes por volta das 16h. No trajeto, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou ao hospital inconsciente. A equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas não obteve sucesso. A avaliação preliminar apontou que a morte pode estar relacionada à inalação do produto.>