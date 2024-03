ATAQUE

Menina de 12 anos é pisoteada e chamada de 'macaca' em escola no interior de SP, denuncia mãe

Uma garota de 12 anos sofreu um ataque racista na escola, no interior de São Paulo, segundo denúncia da mãe da garota, uma mulher de 43 anos. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Novo Horizonte no último dia 11.

Segundo a denúncia, os colegas do ensino fundamental da menina jogaram terra e fezes de gato no uniforme da garota. Ela foi também chamada de "macaca", "cabelo de bombril" e "capacete de astronauta", jogada no chão e pisoteada.

A criança lamenta o que aconteceu com ela. "Eu me sinto triste. Minha cor e meu cabelo. Isso dói muito. Eles me xingaram, me humilharam, me chamaram de 'macaca'", lembra. Ela disse à polícia que essa foi a terceira vez que sofreu um ataque racista na escola.