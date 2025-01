GRANDE SP

Menina que sobreviveu a queda de helicóptero foi resgatada um dia antes do aniversário

Betina completa 12 anos amanhã; pais dela morreram na queda

Carol Neves

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 09:22

Trabalho de resgate após queda Crédito: Reprodução/TV Globo

A criança de 11 anos que foi resgatada com vida após a queda de um helicóptero na noite dessa quinta-feira (16) no Morro do Tico Tico, em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, celebrará seu aniversário de 12 anos neste sábado (18). Betina Feldman viajava com os pais.

A aeronave, que tinha quatro ocupantes, foi localizada na manhã desta sexta-feira (17) em uma área de mata fechada. Além de Bethina, o piloto, Edenilson de Oliveira Costa, foi resgatado com vida. Os pais da menina, André e Juliana Feldman, não sobreviveram ao acidente, morrendo no local.

O Corpo de Bombeiros informou que o helicóptero, que decolou do bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 20h34, perdeu o sinal de GPS. A aeronave tinha como destino a cidade de Americana, no interior de São Paulo. Na hora da decolagem, as condições climáticas eram adversas, com chuva. A queda ocorreu próximo ao Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras, na região do Morro do Tico Tico.

As buscas, que mobilizaram quatro equipes dos Bombeiros e a Defesa Civil, causaram uma interdição parcial no km 30 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior. Uma fila de cerca de 2 km de veículos se formou no local durante o resgate do piloto.