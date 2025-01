TEMPORAL

Menino de 7 anos morre após ser arrastado pela água para uma galeria em São Paulo

Grande São Paulo registrou 17 vítimas desde início da Operação de Chuvas, em dezembro do ano passado

Millena Marques

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 09:51

Chuvas em São Paulo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As fortes chuvas que atingem à Grande São Paulo desde dezembro do ano passado já vitimaram dezessete pessoas. No último domingo (26), um garoto de sete anos morreu após ser arrastado pela água para a galeria de um parque em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As informações são do UOL. >

De acordo com os bombeiros, a criança, que morava em Embu das Artes, foi arrastada enquanto brincava no Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui. O corpo foi localizado às 20h28 pelos bombeiros e pela Defesa Civil do município.>

Em nota, a prefeitura de Itapecerica da Serra lamentou o ocorrido. O prefeito, vice-prefeito e diversos secretários municipais "acompanharam de perto o trabalho de busca e estão no local prestando todo suporte à família enlutada".>