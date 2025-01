MAU TEMPO

Temporal em São Paulo prejudica a operação de várias linhas do metrô

Houve registros de alagamentos, enchentes e desabamento de parte do teto de um shopping

Conforme o site da empresa, três linhas – Azul, Verde e Vermelha – ainda funcionam com velocidade reduzida. As outras três – Amarela, Lilás e Prata – voltaram a operar normalmente.>

Uma das estações mais atingidas foi a do Jardim São Paulo – Ayrton Senna (linha Azul), que chegou a ficar inundada e os passageiros precisaram se agarrar aos alambrados para se protegerem. O temporal foi tão forte que goteiras apareceram no interior dos vagões.>

Na zona Oeste, o turístico Beco do Batman virou um rio com forte correnteza e, entre a zona Norte e a zona Leste, foram registrados diversos pontos de alagamento. Na zona Norte, parte do teto do Shopping Center Norte desabou. Até o momento, não houve registro de vítimas. >

O estado de atenção foi mantido até as 17h35. Segundo o CGE, as fortes chuvas foram causadas por áreas de instabilidade formadas pela brisa marítima, pelo calor e a alta disponibilidade de umidade, que atuaram com forte intensidade na cidade, principalmente nas zonas Norte e Leste. O CGE informa que as precipitações perderam força e não há previsão de temporais para as próximas horas. >