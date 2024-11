CARGA DE TRABALHO

Menos trabalho? Entenda o que propõe a PEC da jornada 6x1 no Brasil

Proposta foi apresentada pela deputada Érica Hilton (PSOL-SP) na Câmara dos Deputados

A escala 6x1 é uma jornada de trabalho permitida pela legislação na qual se trabalha seis dias seguidos e há um dia de folga por semana. "Isso tira do trabalhador o direito de passar tempo com sua família, de cuidar de si, de se divertir, de procurar outro emprego ou até mesmo se qualificar para um emprego melhor. A escala 6x1 é uma prisão, e é incompatível com a dignidade do trabalhador", argumentou a deputada nas redes sociais. "Ela é desumana", acrescentou.