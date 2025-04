CRIME

Mensagens e cartas mostram tentativa de assédio do PCC a ministro do STF

Familiares de uma liderança do PCC tentaram falar com ministro do STF, mas não obtiveram êxito

Metrópoles

Publicado em 28 de abril de 2025 às 08:29

PCC tentou aproximação com ministro Crédito: Arte Metrópoles

Fundada há mais de três décadas e com tentáculos que extrapolam as fronteiras brasileiras, alcançando América Latina, Estados Unidos e Europa, a maior facção criminosa do país agora tece, silenciosamente, teias para tentar ter acesso a autoridades que ocupam os mais altos postos do Poder Judiciário.>