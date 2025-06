OPORTUNIDADE

Mercedes, BMW e mais: carros de luxo vão a leilão com lances a partir de R$ 59 mil

Disputas acontecerão nas modalidades online e presencial

As disputas acontecem em duas modalidades: online e presencial no bairro de Utinga em Santo André, região metropolitana de São Paulo.>

A visita presencial dos veículos pode ser feita no mesmo dia do leilão, a partir das 8h, na Avenida dos Estados, 584, portão 2, em Santo André. Também é possível conferir o lote antecipadamente pelo site oficial da Freitas Leiloeiro. Em caso de arrematação, o comprador poderá retirar o veículo a partir de um dia útil após o leilão, mediante a retirada agendada.>

“Este leilão representa uma excelente oportunidade para quem busca veículos de alto padrão com valores abaixo do mercado. Reunimos uma seleção criteriosa de modelos que atendem a diferentes perfis de compradores, com total transparência no processo e opções de participação tanto online, quanto presencial”, destaca Sérgio Villa Nova de Freitas, fundador da Freitas Leiloeiro Oficial.>